Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
За його словами, в Печерському районі столиці зафіксовано влучання. За попередньою інформацією, ворог завдав удару по двох житлових будинках.
Також над Києвом ППО збила кілька ракет. Наразі медики та рятувальники на місці влучань. Кличко зазначив, що більш детальна інформація буде згодом.
Зауважимо, що мешканці лівого та правого берегів раніше повідомляли про звуки вибухів, які пролунали у місті.
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