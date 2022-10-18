Сьогодні, 18 жовтня, російські загарбники здійснили обстріл енергетичної інфраструктури Києва, за фактом котрого прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, сьогодні,18 жовтня 2022 року, збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об’єкта енергозабезпечення на лівому березі столиці.

За попередніми даними, двоє осіб загинуло, ще одну поранено. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Варто зазначити, що вранці 18 жовтня військові РФ завдали ударів по об’єкту критичної інфраструктури на лівому березі Києва. Зранку в Києві знову пролунали вибухи. Влучання сталося в Деснянському районі міста.

За словами Віталія Кличка, росіяни поцілили у два об’єкти критичної інфраструктури у Києві, внаслідок чого у багатьох будинках на лівому березі обмежено електро- та водопостачання.

Крім того, сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по об’єктах енергетики у Києві, Дніпрі та Житомирі. Внаслідок злочинних дій росіян поранення отримало 7 осіб. Один із них помер у кареті “швидкої”.