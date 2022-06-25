Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що російські окупанти завдали ракетного удару по області під ранок 25 червня. Ціллю агресора укотре став військовий об'єкт. Є постраждалі.

Про це очільник Львівщини повідомив у відеозверненні.

За словами Козицького, вибухи в області пролунали близько 4 ранку. Окупанти випустили ракети по Львівській області з акваторії Чорного моря.

Загалом по області було випущено шість ракет. Дві з них вдалось збити силам ППО, однак чотири ракети все ж уразили військовий об’єкт на території Яворівського району.

Унаслідок обстрілу постраждало 4 осіб: один у стані середньої важкості, троє інших отримали легкі поранення.

Також внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували.