Про це очільник Львівщини повідомив у відеозверненні.
За словами Козицького, вибухи в області пролунали близько 4 ранку. Окупанти випустили ракети по Львівській області з акваторії Чорного моря.
Загалом по області було випущено шість ракет. Дві з них вдалось збити силам ППО, однак чотири ракети все ж уразили військовий об’єкт на території Яворівського району.
Унаслідок обстрілу постраждало 4 осіб: один у стані середньої важкості, троє інших отримали легкі поранення.
Також внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували.
- Нагадаємо, у ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.
- Також мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що під ранок 25 червня російські окупанти випусти 24 ракети по регіону. У Житомирі “прильотів” не було, однак окупанти обстріляли передмістя. Є загиблий та поранений.