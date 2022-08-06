Сьогодні вдень, 6 серпня, російські окупанти обстріляли селище міського типу Березнегувате Миколаївської області, внаслідок чого одна людина загинула та 5 отримали поранення.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

За її інформацією, загарбники здійснили обстріли майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.

“Артилерією обстріляне смт Березнегувате. Внаслідок чого – 5 людей поранено. На жаль, є загибла – пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою. Щирі співчуття рідним загиблої”, – розповіла Ганна Замазєєва.

Проте вона зазначила, що Росія продовжує вбивати українців, адже їм байдуже чи то діти, чи то пенсіонери.

Окрім того, у ніч на 6 серпня, близько 3:30, російські окупанти обстріляли місто Миколаїв. Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тяжкі поранення.

Цієї ночі під вогнем російських окупантів опинились сім мікрорайонів Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Більш того, одна із російських ракет влучила прямо у 5-поверхівку, пробила перекриття та залетіла у квартиру. Як наслідок – тяжкі поранення отримали двоє осіб.

Нагадаємо, що в Україні триває 164-та доба повномасштабної російсько-української війни. За понад 5 місяців протистояння, воїни ЗСУ ліквідували майже 42 тисячі російських загарбників.