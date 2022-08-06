Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
За її інформацією, загарбники здійснили обстріли майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.
“Артилерією обстріляне смт Березнегувате. Внаслідок чого – 5 людей поранено. На жаль, є загибла – пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою. Щирі співчуття рідним загиблої”, – розповіла Ганна Замазєєва.
Проте вона зазначила, що Росія продовжує вбивати українців, адже їм байдуже чи то діти, чи то пенсіонери.
Окрім того, у ніч на 6 серпня, близько 3:30, російські окупанти обстріляли місто Миколаїв. Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тяжкі поранення.
Цієї ночі під вогнем російських окупантів опинились сім мікрорайонів Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
Більш того, одна із російських ракет влучила прямо у 5-поверхівку, пробила перекриття та залетіла у квартиру. Як наслідок – тяжкі поранення отримали двоє осіб.
Нагадаємо, що в Україні триває 164-та доба повномасштабної російсько-української війни. За понад 5 місяців протистояння, воїни ЗСУ ліквідували майже 42 тисячі російських загарбників.
- За даними ЗМІ, російські окупанти намагатимуться окупувати Миколаїв. Задля цього вони стягують до міста десятки тисяч своїх військових.
- Армія РФ продовжує знищувати все те, що може слугувати життєзабезпеченню та існуванню людей. Таким чином російські армійці застосовують тактику “спаленої землі”.
- Ніч у Дніпропетровській області знову була неспокійною: російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. Поранення отримали троє місцевих мешканців.