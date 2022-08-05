Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
За його інформацією, внаслідок ворожих обстрілів вже понад 10 поранених лише в одному місці, також є загиблі. Зараз бригади ще працюють, тому згодом буде уточнення інформації.
Натомість голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва зазначила, що обстріл стався по обіді зі сторони Херсону. Російські загарбники знову обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва. Також вона додала, що серед постраждалих є 13-річний хлопець. Наразі медики працюють на місці.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що площа ураження внаслідок обстрілу житлових кварталів Корабельного району Миколаєва дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Також є пожежі, значні руйнування і жертви.
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