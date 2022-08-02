Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, цієї ночі росіяни двічі обстрілювали Миколаїв: після 1:00 та близько 4:00.
Під вогнем опинились два райони міста. Один з них обстріляли з РСЗВ “Смерч”, а інший – з ракет типу С-300.
Унаслідок обстрілів пошкоджено гуртожиток одного з університетів Миколаєва. На момент обстрілу у гуртожитку перебував охоронець, який отримав поранення.
Окрім цього, пошкоджено низку житлових будинків. Також внаслідок влучання боєзапасів та їх уламків, в одному з продовольчих магазинів Миколаєва виникла пожежа.
За попередніми даними, загиблих внаслідок нічного обстрілу немає. Детальніша інформація щодо наслідків обстрілів ще встановлюється.
- Нагадаємо, напередодні по Миколаєву завдали масованих ракетних ударів. Внаслідок атаки поранення отримали три людини, а також пошкоджено приватні будинки і травмпункт однієї з лікарень.