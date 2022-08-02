У ніч на 2 серпня російські окупанти укотре здійснили обстріл міста Миколаїв. Внаслідок обстрілу поранено одну людину.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, цієї ночі росіяни двічі обстрілювали Миколаїв: після 1:00 та близько 4:00.

Під вогнем опинились два райони міста. Один з них обстріляли з РСЗВ “Смерч”, а інший – з ракет типу С-300.

Унаслідок обстрілів пошкоджено гуртожиток одного з університетів Миколаєва. На момент обстрілу у гуртожитку перебував охоронець, який отримав поранення.

Окрім цього, пошкоджено низку житлових будинків. Також внаслідок влучання боєзапасів та їх уламків, в одному з продовольчих магазинів Миколаєва виникла пожежа.

За попередніми даними, загиблих внаслідок нічного обстрілу немає. Детальніша інформація щодо наслідків обстрілів ще встановлюється.