Про це повідомляє Трасс в Twitter.

Вона назвала повідомлення про “нібито аномальну військову активність” з боку України на Донбасі “кричущою спробою” виправдати військову агресію. Подібні дії задля політичного тиску Елізабет Трасс назвала типовими для “кремлівського сценарію”.

“Британія буде і надалі виступати проти російської кампанії дезінформації”, – написала міністерка.

Бойовики підконтрольні РФ порушували режим “тиші” з початку доби 29 разів. Голова Європейської ради з міжнародних відносин і колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт висловився стосовно використання ними важкої артилерії.

“Коли використовується важка артилерія, вона, зазвичай, перебуває під безпосереднім командуванням російських, а чи не місцевих гарячих голів”, — заявив Карл Більдт у Twitter.

Тоді терористи обстріляли дитячий садочок і ліцей. Під час цього заняттях в школі перебували 37 молодших учнів і 16 дорослих. У дитсадку на момент обстрілу теж перебували діти, яких евакуювали у безпечне місце. Проте троє співробітниць навчального закладу отримали контузії.