Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

Станом на 9 ранку з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню. 16 з них було здійснено із застосуванням забороненою, згідно з Мінськими угодами, зброєю.

Російські найманці задіяли артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм і гранатомети різних систем, над лінією розмежування був зафіксований безпілотник.

Внаслідок отримання осколкового поранення загинув один з український військовослужбовець.

Окупанти ведуть артилерійський вогонь боку з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Їх мета – отримати вогонь у відповідь з боку українських військових, аби потім звинуватити їх в “обстрілах мирного населення”.

“Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права”, – наголошується в заяві ООС.