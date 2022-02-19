Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.
Станом на 9 ранку з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню. 16 з них було здійснено із застосуванням забороненою, згідно з Мінськими угодами, зброєю.
Російські найманці задіяли артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм і гранатомети різних систем, над лінією розмежування був зафіксований безпілотник.
Внаслідок отримання осколкового поранення загинув один з український військовослужбовець.
Окупанти ведуть артилерійський вогонь боку з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Їх мета – отримати вогонь у відповідь з боку українських військових, аби потім звинуватити їх в “обстрілах мирного населення”.
“Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права”, – наголошується в заяві ООС.
- Нагадаємо, упродовж 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 66 порушень режиму тиші.
- Також 18 лютого на брифінгу у Білому домі Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Основна ціль – Київ.