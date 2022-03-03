“За законами воєнного стану, я як командир підрозділу засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима Юрія Зозулі та його нареченої Карякіної Ангеліни Олександрівни! Документ, підпис, печатку надаю! Вітаю друзі, будьте щасливі! І пройдіть усю війну та залиштесь живі! Люблю Вас. Тримаємо стрій!” – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Вони одружилися 2 березня, зазначив Жуков, який засвідчив факт укладення шлюбу. Він привітав свого підлеглого та побажав молодятам пройти всю війну та залишитися живими.

Юрій Зозуля зазначив, що, попри бомбардування та обстріли, їм вдалося влаштували справжнє весілля. У молодят була фата, смачні закуски, гарна локація для святкування і шампанське. Він певен, що невдовзі все закінчиться, а місто, де вони зустріли нову сторінку життя, почне приймати гостей.