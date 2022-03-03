Про це повідомив полковник поліції Євгеній Жуков.

Вони одружилися 2 березня, зазначив Жуков, який засвідчив факт укладення шлюбу. Він привітав свого підлеглого та побажав молодятам пройти всю війну та залишитися живими.

“За законами воєнного стану, я як командир підрозділу засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима Юрія Зозулі та його нареченої Карякіної Ангеліни Олександрівни! Документ, підпис, печатку надаю! Вітаю друзі, будьте щасливі! І пройдіть усю війну та залиштесь живі! Люблю Вас. Тримаємо стрій!” – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Євгеній Жуков

Юрій Зозуля зазначив, що, попри бомбардування та обстріли, їм вдалося влаштували справжнє весілля. У молодят була фата, смачні закуски, гарна локація для святкування і шампанське. Він певен, що невдовзі все закінчиться, а місто, де вони зустріли нову сторінку життя, почне приймати гостей.

Фото: Ангеліна Карякіна