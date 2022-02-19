Про це інформує пресслужба Операції Об’єднаних Сил.

Російські найманці продовжують ігнорувати Мінські домовленості та режим тиші. 52 обстрілів з 66-х були здійснені із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Артобстріли були здійсненні з використанням артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів і протитанкових ракетних комплексів.

Також вчора на КПВВ “Щастя” російсько-окупаційні війська обстріляли гуманітарну колону Управління Верховного Комісара ООН.

Окрім обстрілів, на Донеччині на перетині лінії зіткнення було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату. Військові експерти вважають, що це може бути “Орлан-10”.