Державна служба надзвичайних ситуацій продовжує інформувати щодо ситуації в України в умовах російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

По регіонах:

Оголошено сигнал “Повітряна тривога” у м. Полтава.

У м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.

Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ.

м. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає).

м. Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.