Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.
По регіонах:
Оголошено сигнал “Повітряна тривога” у м. Полтава.
У м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.
Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ.
м. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає).
м. Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.
- Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану. За – 300 голосів. Що це означає?