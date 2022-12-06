5 грудня два безпілотники атакували дві авіабази, розташовані в глибині Росії. Факти про ці вибухи та їх наслідки розкривають незручну слабкість здатності РФ захищати свої військові об’єкти та небо.

Про це інформує Insider.

Безпілотники, вперше запущені до розпаду Радянського Союзу, вразили два аеродроми за сотні кілометрів від України, завдавши втрат російським військам і пошкодивши літаки в нахабному акті помсти за атаки Кремля на цивільну інфраструктуру.

“Дивно”, — сказав в інтерв’ю Семюел Бендетт, військовий експерт із вашингтонського мозкового центру Center for Naval Analysis. “Чому російська протиповітряна оборона не відстежувала та не ідентифікувала цілі так глибоко всередині країни?”.

Деякі оглядачі вважають, що атака була здійснена безпілотником Ту-141, який вперше був побудований у 1970-х роках.

“По суті, це не так БПЛА, як літаюча ракета. Він не складний. І, ймовірно, створює багато шуму, коли літає”, — сказав Бендетт про Ту-141 під час інтерв’ю Insider. “Знову ж таки, одна справа вдарити по чомусь, скажімо, на відстані від ста до 200 кілометрів від кордону. Інша справа — вдарити по чомусь за 600 кілометрів”.

Україна не взяла на себе відповідальність за атаку. Цілком можливо, що відверте визнання вразливості Росією є прикриттям для іншої, мабуть, ще незручнішої гіпотези: що удари завдали українські агенти в Росії.

Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру, погодився, сказавши Insider, що наслідки атаки були більшими, ніж втрати протягом того дня.

“Я вважаю справедливим сказати, що символічний характер атаки та потенційне відволікання оборонних систем для захисту Енгельса та інших баз бомбардувальників має більше значення, ніж фізична шкода, завдана російській авіації дальньої дії — яка була однією з більш ефективні частини російської армії протягом цієї війни”, – сказав він.