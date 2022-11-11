Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У британській розвідці зазначили, що з 10 жовтня війська РФ атакували Україну низкою ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Відтак останні інтенсивні удари були завдані 31 жовтня, коли вони вперше були націлені на об’єкти гідроелектростанцій. Ці атаки призвели до значних пошкоджень станцій електропередачі та електростанцій. Внаслідок чого, планові та аварійні вимкнення електроенергії стали звичним явищем в Україні, особливо у Києві.

За даними британської розвідки, наслідки ударів навряд чи відчуватимуться однаково. Руйнування мереж, які тривають, через атаки російських військ майже напевно вплине на взаємопов’язані системи водопостачання та опалення, що найбільш відчує цивільне населення взимку, коли потреба в них зросте.

“Російські удари по виробництву та передачі електроенергії мають непропорційний вплив на цивільне населення в Україні. Вони впливають на такі важливі функції, як охорона здоров’я та опалення” – розповіли у Міноборони Великої Британії.

А також наголосили, що атаки по критичній інфраструктурі свідчать про наміри Росії послабити моральний дух цивільного населення.

Зазначимо, що станом на початок 261-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ відбили 14 ворожих наступів у населених пунктах Луганської та Донецької областей. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.