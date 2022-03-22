На Луганщині російські солдати продовжують руйнувати мирні міста. За добу через повномасштабне вторгнення РФ в області сталося 14 пожеж.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, у Рубіжному протягом дня вогонь практично не припинявся. Рятувальники та медики намагалися виїжджати на виклики, проте їм заважали обстріли. У деяких випадках до місць займань неможливо було дістатися годинами, бо не вщухали вибухи снарядів.

“Коли бліцкригу в Рубіжному в росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють – нищити місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих”, – наголосив Гайдай.

У Сєвєродонецьку російська армія цілеспрямовано знищувала оптові склади з харчовими продуктами. Очільник місцевої ОВА зауважив, що росіянам все ж вдалося завдати збитків місцевому бізнесу, але жителі міста будуть мати їжу.