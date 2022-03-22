Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його даними, у Рубіжному протягом дня вогонь практично не припинявся. Рятувальники та медики намагалися виїжджати на виклики, проте їм заважали обстріли. У деяких випадках до місць займань неможливо було дістатися годинами, бо не вщухали вибухи снарядів.
“Коли бліцкригу в Рубіжному в росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють – нищити місто: руйнують будинки, школи, лікарні. Втім, ми рятуємо поранених і намагаємося щодня евакуювати охочих”, – наголосив Гайдай.
У Сєвєродонецьку російська армія цілеспрямовано знищувала оптові склади з харчовими продуктами. Очільник місцевої ОВА зауважив, що росіянам все ж вдалося завдати збитків місцевому бізнесу, але жителі міста будуть мати їжу.
“Пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури”, – констатував Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, щонайменше 82 525 квадратних кілометрів України вважається небезпечною територією через замінування.
- У Російській Федерації заявили, що випустили низку “гіперзвукових” ракет по об’єктах на заході України, ймовірно, це були “Кинджали”.
- За інформацією Генерального штату Збройних сил України, суттєвих змін у положенні та характері дій сил оборони немає. Водночас ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони протягом 21 березня продовжували завдати ударів ворогу, який намагався утримати тимчасово зайняті території України.