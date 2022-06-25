Про це очільник Житомира заявив у відеозверненні.
За словами Сухомлина, російські армійці обстріляли військові об’єкти навколо міста Житомир.
Він додав, що ракети окупанти випустили з літаків. Обстріл вівся з території сусідньої Республіки Білорусь.
Загалом з ворожих літаків по військових об’єктах Житомирщини випустили 24 ракети.
“Я не можу коментувати де, що, як, є чи нема жертви. Це справа наших військових, військової адміністрації. У Житомирі все спокійно”, – сказав Сухомлин.
За інформацією голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, внаслідок масованого обстрілу військових об’єктів області загинув один військовий, ще один – поранений.
Зафіксовано також незначні руйнування військової інфраструктури.
- Нагадаємо, у ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.