Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що під ранок російські окупанти випусти 24 ракети по регіону. У Житомирі "прильотів" не було, однак окупанти обстріляли передмістя. Є загиблий та поранений.

Про це очільник Житомира заявив у відеозверненні.

За словами Сухомлина, російські армійці обстріляли військові об’єкти навколо міста Житомир.

Він додав, що ракети окупанти випустили з літаків. Обстріл вівся з території сусідньої Республіки Білорусь.

Загалом з ворожих літаків по військових об’єктах Житомирщини випустили 24 ракети.

“Я не можу коментувати де, що, як, є чи нема жертви. Це справа наших військових, військової адміністрації. У Житомирі все спокійно”, – сказав Сухомлин.

За інформацією голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, внаслідок масованого обстрілу військових об’єктів області загинув один військовий, ще один – поранений.

Зафіксовано також незначні руйнування військової інфраструктури.