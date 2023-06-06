«Обурливий акт»: генсек НАТО про підрив росіянами Каховської ГЕС

Джерело: Twitter Столтенберга

Очільник НАТО зазначив, що підрив дамби Каховської ГЕС ставить під загрозу життя тисяч мирних мешканців.

Окрім цього, це завдасть серйозної шкоди довкіллю.

“Це обурливий акт, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні”, – наголосив Єнс Столтенберг.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію була офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місту Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.