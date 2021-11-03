Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

В середу рятувальники продовжили шукати тих, що вижили.

Стривожені члени родин та великі натовпи зібралися біля місця події, сподіваючись почути новини про долю тих, хто все ще знаходиться у пастці під шматками цегляної кладки та понівеченої сталлю на місці, де колись стояла будівля.

Координатор Національного агентства з надзвичайних ситуацій у Лагосі Ібрагім Фарінлой повідомив, що кількість загиблих зросла до 22 після того, як за ніч було виявлено кілька тіл.

Водночас знайти живими вдалося дев’ятеро людей.

Нагадаємо, що трагедія сталася в фінансовому центрі міста, районі Ікойї, де будівельні компанії зводять елітну нерухомість. Як повідомили очевидці, 21-поверховий будинок обвалився в той момент, коли там було щонайменше 100 будівельників.

Цей будинок – частина проєкту з трьох башт. Його будівництвом займалася компанія Fourscore Homes. У рекламі нерухомості вони пропонували придбати житло й “жити без стресу”. Вартість квартир в будинку стартувала від 1,2 млн доларів.

Уряд штату Лагос заявив, що під час будівництва цього будинку було допущено деякі порушення, але не уточнив, чи були вони усунуті. Наразі правоохоронці розпочали розслідування причин обвалення.