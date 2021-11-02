Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Через кілька годин після обвалу рятувальники розпочали роботу. Проте, на їх думку, шукати живих під завалами – безглуздо.

Містяни влаштували протест з вимогою шукати будівельників, які опинилися під грудою будівельних матеріалів. Поки ті опиралися, жителі міста почали самостійно шукати живих. З-під завалів вони буквально через годину дістали трьох постраждалих.

#BREAKING | A 21-story building collapsed in #Lagos, #Nigeria. Lagos state emergency services are currently rescuing people from the building collapse on Mosley road, Ikoyi and administering first aid. pic.twitter.com/7eOUMGzCb4 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) November 1, 2021

Трагедія сталася в фінансовому центрі міста, районі Ікойї. Тут будівельні компанії зводять елітну нерухомість. Як повідомили очевидці, 21-поверховий будинок обвалився в той момент, коли там було щонайменше 100 будівельників.

Наразі рятувальники залучили спеціальну техніку, аби розчистити бетонні завали, які утворилися внаслідок обвалу.

Будинок, який завалився, це частина проєкту з трьох башт. Будівництвом займалася компанія Fourscore Homes. У рекламі нерухомості вони пропонували придбати житло й “жити без стресу”. Вартість квартир в будинку починалася від 1,2 млн доларів.

Американське видання CBC повідомило, що десятки будівельників досі під завалами. Хтось із них може бути живий.

Влада міста поки не може назвати причину, чому впала будівля. У липні будівельний майданчик наказали зачинити через порушення правил техніки безпеки.

За останньою інформацією від заступника губернатора Лагосу Обафемі Хамзата, з-під уламків дістали дев’ятьох вцілілих будівельників.