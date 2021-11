Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Через кілька годин після обвалу рятувальники розпочали роботу. Проте, на їх думку, шукати живих під завалами – безглуздо.

Містяни влаштували протест з вимогою шукати будівельників, які опинилися під грудою будівельних матеріалів. Поки ті опиралися, жителі міста почали самостійно шукати живих. З-під завалів вони буквально через годину дістали трьох постраждалих.

Lagos state emergency services are currently rescuing people from the building collapse on Mosley road, Ikoyi and administering first aid. pic.twitter.com/7eOUMGzCb4

