Менше ніж за три місяці до обвалу будинку в Маямі голова кондомініуму Champlain Towers South попереджала, що ті частини споруди, що потребували ремонту, значно погіршилися та набули аварійного стану. Про ці проблеми стало відомо після інспекції 2018 року.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Листа написала очільниця ради директорів асоціації управління будинків Жанна Водницькі. Вона адресувала його жителям будинків. На ремонт потрібно було 15 мільйонів доларів. Гроші мали б заплатити жителі будинків. Через те, що ремонт не зробили своєчасно, його вартість збільшилася на 60%.

Копію листа, в якому сказано про “серйозні структурні пошкодження” отримало видання. Він доповнив доказову базу стосовно того, що інженери вже неодноразово заявляли про необхідність ремонту будинку. Наразі відомо про 11 загиблих внаслідок обвалу, а також — про 150 пропалих безвісти.

У листі йдеться, що перевірка 2018 року попереджала про те, що структурні пошкодження найближчими роками “збільшуватимуться експонціонально”.

Інженер Френк Морабіто, автор першого звіту, підтвердив, що пошкодження поглиблювались та поширювались надзвичайно швидко.

“Було видно тріщини в бетонних конструкціях… Тобто арматурний стрижень, який скріпляє їх, ржавіє та руйнується під натиском бетону”, – пояснив інженер.

Будинку було 40 років. Цьогоріч він мав пройти переатестацію та отримати план ремонту. За однією з версій, будівлю було пошкоджено водою, але це звичайне явище для будинку на березі океану.