Про це повідомляє американське видання ABC News.
На місці трагедії вже сім днів триває пошуково-рятувальна операція. Сотні рятувальників та спеціальних бригад розбирають завали будівельного сміття.
Рятувальники додали, що операцію не завершать доти, доки не витягнуть всіх людей з-під завалів.
Поки що рятувальникам не вдається дістатися дна завалів.
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Одночасно на місці обвалу працюють по 80 рятувальників. Зміна кожного – 12 годин. Вони використовують різне обладнання та технології. Зокрема – підземні гідролокатори, які допомагають знайти жертв під завалами.
Родичів зниклих безвісти попросили здати зразки ДНК та поділитися унікальними характеристиками своїх рідних (шрами, татуювання), аби їх вдалося швидше ідентифікувати.
Точна та остаточна причина обвалу будинку – невідома.
24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Внаслідок обвалу три людини померли, а 99 – досі під завалами. На місці працюють рятувальники.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.