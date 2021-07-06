Про це повідомляє американське видання USA TODAY.
Рятувальники працюють, однак остерігаються можливих торнадо та інших перешкод, які може спричинити тропічний шторм. Протягом вихідних рятувальники знайшли ще чотири тіла, тож кількість жертв зросла до 32. З них ідентифіковано – 26 осіб.
Зниклими безвісти вважають 113 осіб.
За 12 днів пошуків з місця трагедії вивезли понад 2,5 мільйона кілограмів будівельного сміття.
Причину обвалу будинку досі не назвали. За словами місцевих чиновників, на це знадобиться більше часу, ніж планувалося.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.