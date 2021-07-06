Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

Рятувальники працюють, однак остерігаються можливих торнадо та інших перешкод, які може спричинити тропічний шторм. Протягом вихідних рятувальники знайшли ще чотири тіла, тож кількість жертв зросла до 32. З них ідентифіковано – 26 осіб.

Зниклими безвісти вважають 113 осіб.

За 12 днів пошуків з місця трагедії вивезли понад 2,5 мільйона кілограмів будівельного сміття.

Причину обвалу будинку досі не назвали. За словами місцевих чиновників, на це знадобиться більше часу, ніж планувалося.