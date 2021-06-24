Внаслідок обвалу 12-поверхового будинку Champlain Towers South в Маямі (Флорида) три людини померли, а 99 - досі під завалами. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє The New York Times.

Очільник Департаменту поліції Маямі Фредді Рамірес розповів, що правоохоронцям вдалося зв’язатися із 53 власниками квартир в будинку. 99 поки що не вийшли на зв’язок і вважаються зниклими безвісти. З деякими людьми під завалами рятувальники розмовляють, але поки що витягнути їх не вдається.

Обвал 12-поверхзового будинку відбувся в містечку Серфсайд. Обвалилася задня стінка будинку, де 130 квартир.

На місці події тепер працюють понад 80 рятувальних бригад.

Скільки людей було в будинку, коли відбувся обвал — невідомо.

Хто з іноземних громадян був в будинку — невідомо. В консульстві Латинської Америки повідомили, що там могли бути їх мігранти. Зокрема, серед зниклих безвісти можуть бути родичі першої леді Парагваю.

З-під уламків вдалося витягнути 35 осіб. Десятеро з них пройшли медичне обстеження. Двох ушпиталили.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021

For some perspective on the Miami Beach building collapse, everything to the left of the red line is gone. pic.twitter.com/NaXXYm9jfO — Tony Pascarella (@tonypascarella) June 24, 2021

На місце події приїхав губернатор Флориди Рон ДеСантіс. Він повідомив, що поряд з будинком влаштували громадський центр возз’єднання родин та інформаційний пункт для родичів тих, хто міг бути в будинку.

Президент США Джо Байден заявив з цього приводу:

“Я сказав жителям Флориди: яка б допомога вам не знадобилася, якщо це може дати федеральний уряд – скажіть, просто скажіть про це… Ми на все готові”.

На початковому етапі рятувальної операції, до жителів вцілілих квартир рятувальники діставалися підйомним краном.

https://twitter.com/FrancesWangTV/status/1407998152012144640/photo/1

За словами місцевих жителів, навколо будинку постійно вели різні будівельні роботи.

“Нас постійно трясло. Тому коли будинок почав розсипатися – ми не розуміли – то нові будівельні роботи чи землетрус”, – розповіли очевидці.