Про це повідомляє The New York Times.

Очільник Департаменту поліції Маямі Фредді Рамірес розповів, що правоохоронцям вдалося зв’язатися із 53 власниками квартир в будинку. 99 поки що не вийшли на зв’язок і вважаються зниклими безвісти. З деякими людьми під завалами рятувальники розмовляють, але поки що витягнути їх не вдається.

Обвал 12-поверхзового будинку відбувся в містечку Серфсайд. Обвалилася задня стінка будинку, де 130 квартир.

На місці події тепер працюють понад 80 рятувальних бригад.

Скільки людей було в будинку, коли відбувся обвал — невідомо.

Хто з іноземних громадян був в будинку — невідомо. В консульстві Латинської Америки повідомили, що там могли бути їх мігранти. Зокрема, серед зниклих безвісти можуть бути родичі першої леді Парагваю.

З-під уламків вдалося витягнути 35 осіб. Десятеро з них пройшли медичне обстеження. Двох ушпиталили.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X

For some perspective on the Miami Beach building collapse, everything to the left of the red line is gone. pic.twitter.com/NaXXYm9jfO

