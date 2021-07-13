Під завалами частини будинку в Маямі рятувальники знайшли 95 тіл загиблих. Зниклими безвісти залишаються 14 осіб, зокрема десятеро, тіла яких поки що не ідентифікували.

Про це повідомляє The Guardian.

Представники місцевої влади пояснили, що 14 осіб залишаються зниклими безвісти. Серед них 10 тіл, які знайшли, але поки що не ідентифікували.

За 20 днів пошуково-рятувальних робіт, було вивезено понад 8 тонн сміття й уламок. При цьому, рятівники намагалися ідентифікувати та зберегти будь-які речі, які могли б бути пам’ятними для родин, які жили в будинку.

Тепер інженери вивчають ситуацію з кондомініумом Champlain Towers North. Це майже ідентична будівля, яку побудували в той самий час, той же забудовник. Поки що наказів про обов’язкову евакуацію не було.

Також невідомо, що буде на місці, де обвалився будинок. Частина місцевих жителів сподівається, що збудують новий кондомініум. Інші наполягають, аби тут був меморіал пам’яті жертвам трагедії.