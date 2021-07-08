Офіційні особи Південної Флориди припинили пошуки людей, що вижили на місці обвалу 12-поверхового житлового будинку в передмісті Маямі, заявивши, що більше немає ніякої надії знайти когось живим.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Наразі ми дійсно вичерпали всі можливості цієї пошуково-рятувальної операції. Ніщо з того, що ми можемо зробити, не може повернути тих, хто зник”, – заявила мер округу Майамі-Дейд Даніела-Лівайн Кава.

У середу число загиблих внаслідок обвалення будинку зросло до 54 осіб. Ще 86 осіб вважаються зниклими безвісти.

Офіційні особи кажуть, що є певна ймовірність того, що хтось із цих 86 людей буде знайдений в іншому місці або був врахований двічі.

Водночас, помічник начальника пожежно-рятувальної служби Рей Джадаллах сказав, що “немає жодних шансів”, що хто-небудь все ще живий всередині гори уламків.

Він додав, що в уламках будівлі майже не залишилося порожнеч або місць, де людина могла б пережити удар.