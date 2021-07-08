Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
“Наразі ми дійсно вичерпали всі можливості цієї пошуково-рятувальної операції. Ніщо з того, що ми можемо зробити, не може повернути тих, хто зник”, – заявила мер округу Майамі-Дейд Даніела-Лівайн Кава.
У середу число загиблих внаслідок обвалення будинку зросло до 54 осіб. Ще 86 осіб вважаються зниклими безвісти.
Офіційні особи кажуть, що є певна ймовірність того, що хтось із цих 86 людей буде знайдений в іншому місці або був врахований двічі.
Водночас, помічник начальника пожежно-рятувальної служби Рей Джадаллах сказав, що “немає жодних шансів”, що хто-небудь все ще живий всередині гори уламків.
Він додав, що в уламках будівлі майже не залишилося порожнеч або місць, де людина могла б пережити удар.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.