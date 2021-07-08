Про це повідомляє американське видання NBC News.
8 липня – два тижні з дня обвалу частини будинку в Маямі. Рятувальники заявили, що шукати живих під завалами більше немає сенсу. Кількість жертв, тіла яких вдалося витягнути з-під завалів – 60 осіб.
Пошуково-рятувальну операцію в Champlain Towers South припинили опівночі, в ніч на 8 липня.
З 60 загиблих, тіла яких витягнули з-під завалів, вдалося ідентифікувати 35. Ще 86 осіб вважаються зниклими безвісти.
Офіційні особи кажуть, що є певна ймовірність того, що хтось із цих 86 людей буде знайдений в іншому місці або був врахований двічі.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.