В результаті рятувально-пошукової операції в Маямі, вдалося знайти 60 тіл загиблих. Пошуки тих, хто вижили - припинили.

Про це повідомляє американське видання NBC News.

8 липня – два тижні з дня обвалу частини будинку в Маямі. Рятувальники заявили, що шукати живих під завалами більше немає сенсу. Кількість жертв, тіла яких вдалося витягнути з-під завалів – 60 осіб.

Пошуково-рятувальну операцію в Champlain Towers South припинили опівночі, в ніч на 8 липня.

З 60 загиблих, тіла яких витягнули з-під завалів, вдалося ідентифікувати 35. Ще 86 осіб вважаються зниклими безвісти.

Офіційні особи кажуть, що є певна ймовірність того, що хтось із цих 86 людей буде знайдений в іншому місці або був врахований двічі.