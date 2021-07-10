Про це повідомляє американське видання USA TODAY.
Протягом минулої доби з-під завалів вдалося витягнути тіла семи жертв. Кількість офіційно загиблих в результаті обвалу досягнула 86 осіб.
Серед загиблих вдалося ідентифікувати 62 особи.
Причинами обвалу будівлі займається велике журі. Ще шестеро родин подали окремі судові позови. Влада штату пообіцяла фінансову допомогу родинам загиблих.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.