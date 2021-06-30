Обвал будинку в Маямі: літнє подружжя телефонує сім’ї з-під завалів, але їх не можуть знайти

Внаслідок обвалу 12-поверхівки у Маямі (штат Флорида) зникла безвісти літня пара Арні та Міріам Ноткін. Рятувальники не можуть знайти їх, натомість родина подружжя отримує дзвінки з-під завалів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що родина подружжя отримує від них дзвінки. Вони здійснені зі стаціонарного телефона. При цьому рятувальники кажуть, що не виявляють ознак живих людей під уламками будівлі.

Домашній телефон подружжя Ноткін розташовувався біля їхнього ліжка. Наразі невідомо, чому родичі продовжують отримувати від них дзвінки.

Рятувальники кажуть, що “вичерпали всі ресурси” у спробах знайти Арні та Міріам. За їхніми словами, немає жодних ознак життя у районі, де могла завалитися квартира подружжя.

Очільник пожежної служби Маямі Дейв Дауні не розуміє, як родина зниклих може отримувати дзвінки від них.

“Як би ви могли зателефонувати, якби ви потрапили під завал? Проте ми спрямували ресурси на територію, де була квартира, і нічого не знайшли”, – заявив Дауні.

Дзвінки з-під завалів не можуть пояснити й експерти. Професор електротехніки з Нью-Йоркського університету Тед Раппапорт зауважує, що подібні речі зазвичай стаються лише з мобільними телефонами, а не стаціонарними.

Професор каже, що таємничі дзвінки, ймовірно, можуть бути технічним збоєм або тим, що у телефон могло потрапити сміття. На його думку, дивним є те, що дзвонять на той самий номер. Крім того, родичам решти зниклих не повідомляли про такі дзвінки.

“Це настільки дивно, що дає мені надію на те, що є хтось живий у завалах та намагається просигналізувати, що він ще там”, – каже Раппапорт.

Водночас родина подружжя Ноткін сподівається, що вони живі, тому телефонують їм. Вони вірять, що це не чиясь божевільна витівка.

24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.