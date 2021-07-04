Обвал будинку в Маямі: рятувальники призупинили пошуки через загрозу тропічного шторму

ЗеПорушення

52

Всього порушень

12

Днів без порушень
14:55 Білорусь заборонила трансляцію двох українських каналів
14:28 Медіакомпанія StarLightMedia прокоментувала інцидент з камінґ-аутом Melovin
14:25 Кабмін спростив перевірку автомобілів в Україні: що змінилося
14:00 Гран-прі «Формули-1» скасували другий рік поспіль
13:58 В Індії розпочали висадку 250 млн дерев у рамках боротьби зі змінами клімату: фото
13:49 TikTok збільшить максимальну тривалість відео до трьох хвилин
Ексклюзив
13:32 Справа «вагнерівців»: Активісти принесли до ДБР заяву щодо держзради Зеленського
13:31 У Ватикані розповіли про самопочуття папи Франциска після операції
13:24 Вчився лише рік: у Бельгії 11-річний вундеркінд отримав диплом бакалавра з фізики
12:58 Менеджер Брітні Спірс заявив, що вона завершує кар’єру і подав у відставку
12:55 Матч за Суперкубок України з футболу перенесли з липня на вересень
12:33 На Камчатці зник літак із 28 пасажирами на борту
12:17 В Ізраїлі заявили про зниження ефективності вакцини Pfizer
11:37 У Лапландії зареєстрували найспекотніший день з 1914 року
11:31 Melovin поцілувався з чоловіком на сцені Atlas Weekend, – відео
11:00 Італія – Іспанія: де та коли дивитися півфінальний матч «Євро-2020»
10:38 У Білорусі опозиціонер Бабарико отримав 14 років позбавлення волі
09:58 Хакери вимагають від жертв кібератаки на Kaseya $70 млн викупу у Bitcoin
09:53 В Інстаграмі JBL розмістили мапу України без Криму та частини Донбасу
09:12 В Англії з 19 липня скасують майже усі COVID-обмеження
08:37 В Україні за минулу добу зафіксовано 541 новий випадок COVID-19
08:27 Оля Полякова жорстко відповіла Валерію Меладзе, який назвав її «фріком у купальнику»
07:59 Гвен Стефані опублікувала фото зі свого весілля
07:35 6 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:16 Прогноз погоди на 6 липня: грози та спека до +30°C
01:21 Кіра Рудик тричі уникла відповіді на питання про громадянство США
01:01 Вертоліт NASA здійснив найдовший політ над поверхнею Марса
00:33 «Як сміття»: Зірка «Блейда» Стівен Дорфф розкритикував нову «Чорну вдову» 
00:11 США куплять 500 млн доз вакцин Pfizer, частину з яких передадуть Україні
00:06 Селена Гомес знялася для лукбуку власної колекції купальників

05 липня

23:44 Усик покинув топ-15 рейтингу WBC у надважкій вазі
23:31 На Одещині встановили пам’ятник бабаку
23:08 В Києві автівка без водія потрапила в ДТП: відео
22:54 Творців «легального клону» Supreme засудили до в’язниці із виплатою бренду мільйонів доларів
21:59 Зеленський на два дні поїхав до Литви з офіційним візитом

Обвал будинку в Маямі: рятувальники призупинили пошуки через загрозу тропічного шторму

Рятувальники призупиняють пошукову операцію через обвал багатоповерхівки у передмісті Маямі, штат Флорида.

Неділя, 4 липня 2021, 16:04

Про це повідомляє канал CNN.

Пошуки зниклих унаслідок обвалу будинку тривають вже 10 днів. Водночас місцеві чиновники ухвалили рішення знести частину будівлі, що залишилась.

Рятувальники припинили пошук зникли безвісти, щоб підготувалися до знесення частин будівлі, що вціліли. Пошуки поставили на паузу приблизно о 16:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом).

Наразі рятувальникам вдалося знайти 24 загиблих, двох з яких ідентифікували лише у суботу. Водночас зниклими безвісти вважаються 121 людину. Слідчі постійно оновлюють цей перелік, тому кількість може змінитися.

Зазначається, що влада вирішила знести залишки будинку на тлі загрози тропічного шторму “Ельза”. Синоптики передбачають торнадо, штормові сплески, рясні опади та повені.

Очільниця округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава сподівається, що залишки багатоповерхівки вдасться знести до шторму. Вона зазначила, що не знає точних термінів знесення будівлі, оскільки інженери все ще проводять консультації.

  • 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
  • Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
  • 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
  • 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.
Теги: зниклі безвісти, Маями, Маямі, обвал будинку

Читати #Букви у Telegram і у Facebook