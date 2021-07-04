Обвал будинку в Маямі: рятувальники призупинили пошуки через загрозу тропічного шторму

Про це повідомляє канал CNN.
Пошуки зниклих унаслідок обвалу будинку тривають вже 10 днів. Водночас місцеві чиновники ухвалили рішення знести частину будівлі, що залишилась.
Рятувальники припинили пошук зникли безвісти, щоб підготувалися до знесення частин будівлі, що вціліли. Пошуки поставили на паузу приблизно о 16:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом).
Наразі рятувальникам вдалося знайти 24 загиблих, двох з яких ідентифікували лише у суботу. Водночас зниклими безвісти вважаються 121 людину. Слідчі постійно оновлюють цей перелік, тому кількість може змінитися.
Зазначається, що влада вирішила знести залишки будинку на тлі загрози тропічного шторму “Ельза”. Синоптики передбачають торнадо, штормові сплески, рясні опади та повені.
Очільниця округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава сподівається, що залишки багатоповерхівки вдасться знести до шторму. Вона зазначила, що не знає точних термінів знесення будівлі, оскільки інженери все ще проводять консультації.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.