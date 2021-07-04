Обвал будинку в Маямі: рятувальники призупинили пошуки через загрозу тропічного шторму

Рятувальники призупиняють пошукову операцію через обвал багатоповерхівки у передмісті Маямі, штат Флорида.

Про це повідомляє канал CNN.

Пошуки зниклих унаслідок обвалу будинку тривають вже 10 днів. Водночас місцеві чиновники ухвалили рішення знести частину будівлі, що залишилась.

Рятувальники припинили пошук зникли безвісти, щоб підготувалися до знесення частин будівлі, що вціліли. Пошуки поставили на паузу приблизно о 16:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом).

Наразі рятувальникам вдалося знайти 24 загиблих, двох з яких ідентифікували лише у суботу. Водночас зниклими безвісти вважаються 121 людину. Слідчі постійно оновлюють цей перелік, тому кількість може змінитися.

Зазначається, що влада вирішила знести залишки будинку на тлі загрози тропічного шторму “Ельза”. Синоптики передбачають торнадо, штормові сплески, рясні опади та повені.

Очільниця округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава сподівається, що залишки багатоповерхівки вдасться знести до шторму. Вона зазначила, що не знає точних термінів знесення будівлі, оскільки інженери все ще проводять консультації.