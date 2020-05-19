Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
“Станом на 7.00 19 травня проводяться підготовчі роботи з демонтажу стіни і покрівлі будівлі … Місцеперебування всіх мешканців будинку встановлено. Попередньо жертв і постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.
Всього залучено 264 людини і 56 одиниць техніки, з них від ДСНС 106 працівників особового складу та 23 одиниці техніки, серед них 2 кінологічних розрахунки.
- Раніше повідомлялося, що 18 травня в Одесі по вулиці Торгова, 20 сталося часткове обвалення стіни п’ятиповерхового житлового будинку.