Про це повідомляє британське видання Reuters.
В суботу, 9 жовтня на острові Ла-Пальма (Іспанія) відбувся частковий обвал конуса кратера вулкана Камбре-В’єха. Унаслідок цього з його пагорбів почали скочуватися брили розпеченої лави, розміром з триповерховий будинок.
Також обвал спричинив викид газів у атмосферу та нові потоки лави, які знищили будинки неподалік. На щастя, їх мешканців евакуювали заздалегідь.
Загалом, з 19 вересня потоки лави знищили 1186 будівель й охопили 493 гектари землі. Понад 6000 людей евакуйовано.
- Нещодавно під час виверження на острові Ла-Пальма лава дісталася Атлантичного океану – внаслідок цього в атмосферу виділяються токсичні гази.
- Нагадаємо, 19 вересня на іспанському острові Ла-Пальма почалося виверження вулкана Кумбре-В’єха.
- Незабаром після нього 23 вересня у Гватемалі відбулося виверження найактивнішого вулкана на території Центральної Америки.
- 25 вересня оператор місцевого аеропорту на острові Ла-Пальма оголосив про тимчасове припинення роботи.
- 26 вересня на острові Ла-Пальма знову відкрився аеропорт, але рейси він не приймає, оскільки вулкан, що знаходиться поряд, викинув хмару попелу.