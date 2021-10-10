Про це повідомляє британське видання Reuters.

В суботу, 9 жовтня на острові Ла-Пальма (Іспанія) відбувся частковий обвал конуса кратера вулкана Камбре-В’єха. Унаслідок цього з його пагорбів почали скочуватися брили розпеченої лави, розміром з триповерховий будинок.

Також обвал спричинив викид газів у атмосферу та нові потоки лави, які знищили будинки неподалік. На щастя, їх мешканців евакуювали заздалегідь.

Загалом, з 19 вересня потоки лави знищили 1186 будівель й охопили 493 гектари землі. Понад 6000 людей евакуйовано.