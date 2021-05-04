Про це повідомляє ВВС.

Рятівники розповіли, що вдалося врятувати водія авто, на машину якого впав міст.

За останні десятиріччя це найтрагічніший інцидент в системі міського метро. Метро Мехіко – одне з найбільш завантажених у світі.

Аварія сталась о 10 вечора за місцевим часом біля станції Olivos на 12-й лінії метро.

Очільниця міста Клаудіа Шейнбаум повідомила про те, що незалежна компанія розпочала розслідування інциденту. Попередній висновок – на естакаді прогнулася балка, що призвело до обвалу мосту. Лінії було менш як 10 років. Тепер ця ділянка буде закрита до того часу, поки не буде проведено структурний ремонт.

Президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор пообіцяв громадянам, що “нічого не приховають” від мексиканського народу (стосовно причин аварії).

ЗМІ пишуть, що у 2017 році після землетрусу місцеве населення повідомляло владі, що помітили на мосту тріщини. Про це знали в транспортному департаменті й нібито провели відповідні ремонтні роботи.

На фото та відео з місця інциденту видно, що як мінімум два вагони поїзда звисають з пошкодженого шляхопроводу. Під уламками опинився й автомобіль.

Метро Мехіко – одне з найбільш завантажених у світі. Протягом тижня ним користуються мільйони пасажирів. На американських континентах, тільки метро Нью-Йорка перевозить більше людей. Важливо, що аварія відбулася не на старій лінії метро. 12-ту лінію побудували у 2012 році. Однак такої великої кількості жертв в результаті аварій в метро Мексики не було ніколи. У 2020 році був один загиблий та 40 поранених, коли зіткнулися два поїзди. У 1975 році в результаті аналогічного інциденту загинула 31 людина.