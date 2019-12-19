Внаслідок обвалу на шахті "Південнодонбаська №1" у селищі Вугледар (Донецька область) загинув один гірник.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

Повідомляється, що обвал стався в ніч на 18 грудня. До 22-ї години 18 грудня на шахті тривали аварійно-рятувальні роботи. В результаті аварії загинув 46-річної гірник Андрій Дарченко. Рятувальники знайшли його вже без ознак життя.

У Міненерго висловили співчуття рідним і відзначили, що обставини події розслідують правоохоронці. У разі виявлення недотримання техніки безпеки керівництво шахти може бути притягнуто до відповідальності.

“Буде перевірено умови праці та дотримання вимог техніки безпеки під час гірничих робіт. Життя людини — найбільша цінність, тому будуть вжиті заходи для посилення відповідальності як керівництва, так і кожного працівника у вугільній галузі”, — підкреслили в Міненерго.