Американські рятувальники оголосили про закінчення пошуку тіл на місці багатоквартирного будинку, що обвалився у Флориді.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС і агентство АР.

Щонайменше, 97 людей загинули внаслідок обвалення 12-поверхової будівлі Champlain Towers South рано вранці 24 червня. За винятком перших годин після обвалення тих, що вижили так і не знайшли.

Рятувальники кажуть, що після місяця прочісування завалів одна жертва залишається зниклою безвісти.

Офіційні особи перейшли від пошуково-рятувальної операції до відновних робіт 7 липня. Рятувальники обробили більше 13 000 тонн битого бетону. Майданчик в основному вичистили, а уламки перевезли на склад в Маямі. Хоча судмедексперти все ще працюють, в тому числі досліджують уламки на складі, на місці, де колись стояла будівля, тіл більше не знайдено.