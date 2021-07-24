Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС і агентство АР.
Щонайменше, 97 людей загинули внаслідок обвалення 12-поверхової будівлі Champlain Towers South рано вранці 24 червня. За винятком перших годин після обвалення тих, що вижили так і не знайшли.
Рятувальники кажуть, що після місяця прочісування завалів одна жертва залишається зниклою безвісти.
Офіційні особи перейшли від пошуково-рятувальної операції до відновних робіт 7 липня. Рятувальники обробили більше 13 000 тонн битого бетону. Майданчик в основному вичистили, а уламки перевезли на склад в Маямі. Хоча судмедексперти все ще працюють, в тому числі досліджують уламки на складі, на місці, де колись стояла будівля, тіл більше не знайдено.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.