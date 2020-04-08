Шевченківський суд Києва за звинуваченням у державній зраді і співпраці з бойовиками засудив до 13 років вʼязниці полковника ЗСУ Івана Безʼязикова.

Про це повідомляє “Медійна ініціатива за права людей”.

Без’язиков у суді запевняв, що ніколи не погоджувався на співпрацю з бойовиками. За словами полковника, бойовики змушували виконувати певні роботи: працювати з паперами, вести телефонні розмови, зустрічатися з певними людьми. Але він запевняв, що жодна його дія не нашкодила ані державі, ані її громадянам.

Адвокати заявили, що прокуратура не надала жодного прямого доказу про участь у терористичній організації та державної зради. Жоден свідок не свідчив про його співпрацю з бойовиками.

За даними Офісу генпрокурора, військовослужбовець, перебуваючи у полоні з 25 серпня 2014 року на непідконтрольній українській владі території у Донецьку, вступив до складу розвідувального управління незаконного збройного формування РФ та займав посаду так званого “заступника начальника 1-го відділу з аналітичної роботи”. Цей підрозділ “ДНР” був створений та контролювався службовими особами ЗС РФ, ФСБ РФ та представниками влади країни-окупанта на непідконтрольній території Донецької області.

Там також відзначили, що судовий процес над полковником Збройних Сил України тривав з серпня 2017 року. “В суді доведено, що він збирав розвідувальну інформацію про пересування сил та засобів українських військових підрозділів, задіяних у проведенні антитерористичної операції на сході України, допитах інших полонених українських військовослужбовців та виконував ще ряд злочинних функцій. Він діяв умисно і усвідомлював, що така діяльність завдасть шкоди державній безпеці України”, – повідомили у відомстві.