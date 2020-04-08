Про це повідомляє “Медійна ініціатива за права людей”.
Без’язиков у суді запевняв, що ніколи не погоджувався на співпрацю з бойовиками. За словами полковника, бойовики змушували виконувати певні роботи: працювати з паперами, вести телефонні розмови, зустрічатися з певними людьми. Але він запевняв, що жодна його дія не нашкодила ані державі, ані її громадянам.
Адвокати заявили, що прокуратура не надала жодного прямого доказу про участь у терористичній організації та державної зради. Жоден свідок не свідчив про його співпрацю з бойовиками.
За даними Офісу генпрокурора, військовослужбовець, перебуваючи у полоні з 25 серпня 2014 року на непідконтрольній українській владі території у Донецьку, вступив до складу розвідувального управління незаконного збройного формування РФ та займав посаду так званого “заступника начальника 1-го відділу з аналітичної роботи”. Цей підрозділ “ДНР” був створений та контролювався службовими особами ЗС РФ, ФСБ РФ та представниками влади країни-окупанта на непідконтрольній території Донецької області.
Там також відзначили, що судовий процес над полковником Збройних Сил України тривав з серпня 2017 року. “В суді доведено, що він збирав розвідувальну інформацію про пересування сил та засобів українських військових підрозділів, задіяних у проведенні антитерористичної операції на сході України, допитах інших полонених українських військовослужбовців та виконував ще ряд злочинних функцій. Він діяв умисно і усвідомлював, що така діяльність завдасть шкоди державній безпеці України”, – повідомили у відомстві.
- Іван Без’язиков був звільнений з полону бойовиків 5 липня. Він перебував там з серпня 2014 року.
- 13 грудня Служба безпеки підтвердила затримання полковника Збройних сил України Івана Без’язикова за підозрою в участі в терористичній організації “ДНР”.
- Полковник Збройних сил України Іван Без’язиков, підозрюваний у співпраці з “ДНР”, пояснив наявність у нього в полоні зброї спробою бойовиків завербувати інших українських військовополонених.
- Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в зв’язках з бойовиками полковнику ЗСУ Івану Без’язикову у вигляді утримання під вартою на два місяці.
- У грудні 2016 слідчі СБУ за погодженням з Генпрокуратурою повідомили Івану Без’язиков про підозру у вчиненні державної зради.