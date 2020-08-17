Про це повідомила у Facebook народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.

“Неля Штепа, в якої я виграла суд за її позовом про захист “честі і гідності”, оскаржує це рішення в касації. Штепа вимагала спростування, що вона кликала війну на Донбас. Ок, вона закликала русский мир. За нової влади Штепа знову на білому коні і балотується в мери Слов’янська, куди вона й кликала русский мир в 2014-му”, — написала Геращенко.

Сама Штепа від початку року анонсувала свою участь у майбутніх місцевих виборах. Так у січні 2020 року Штепа заявила у ефірі слов’янського телеканалу S-plus, що встигне подати свою кандидатуру і її “нікуди не закриють”.

“Ті, хто сьогодні сподіваються, що мене закриють і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови, розслабтеся. Я подам, я встигну, нікуди мене не закриють. Я не роблю ніяких протиправних дій, я не приймаю наркотики, я не п’ю спиртне, я не курю, я веду моральний спосіб життя. Живу одна, заміжня тільки за Слов’янськом”, — сказала Штепа.

В серпні Штепа повідомила, що очолила слов’янський осередок політсили “Партія За Мир і Розвиток”.

“Є звичайно ті, хто б’ється в конвульсіях втративши надію на те, що жодна партія мене не запросить взяти участь в доленосних виборах України. Але я хочу всім сказати, мені все одно на думки заздрісників, ми з Вами перед ними, і ми знаємо правду, хто що і коли. І якщо історія не розкладе все по поличках, то це зробить Всевишній”, — прокоментувала Штепа.