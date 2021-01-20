Як відомо, Нелі Штепі інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації). Вона була заарештована 13 липня 2014 року. Спершу суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, потім його поступово пом’якшували.

Судові розгляди тривають і досі, при цьому часто призначені засідання не відбуваються за різних обставин. До того ж упродовж останніх 3,5 року до політикині не застосовували жодного запобіжного заходу.

Чергове засідання відбулося у середу, 20 січня. Орджонікідзевський районний суд міста Харкова ухвалив рішення частково задовольнити клопотання прокурорів, які просили для Штепи цілодобовий домашній арешт. Замість цього було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 19 березня.

Штепа має перебувати за місцем проживання щодня з 22 години до 05 години наступної доби.