Обвинуваченого у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколу Тарасова засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє одеське видання “Думська”.

Колегія суддів визнала чоловіка винним у викраденні дитини, вбивстві та замаху на зґвалтування (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152, п. 2, 9, ч. 2 ст. 115 КК України). Пункт про наругу над тілом зняли (частина 1 ст. 197 КК), тому що судді вважали це спробою приховати сліди злочину.

Тарасов також повинен буде виплатити родині вбитої 800 тисяч гривень як компенсацію моральної та матеріальної шкоди. Адвокат потерпілих заявив, що ці гроші будуть передані дітям-сиротам.

Зазначається, що потерпілі планують оскаржити вирок в апеляції.

Перед тим, як суддя почав оголошувати вирок, Тарасов порізав собі горло в залі суду. Обвинуваченого госпіталізували, надали йому медичну допомогу, після чого його знову доставили до суду.