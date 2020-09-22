Про це політикиня повідомила в Facebook.

“Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов’янського міського голови від Партії Миру та Розвитку! Нас з Вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов’янськ гідним,гарним  і комфортним містом! Тільки вперед!”, — написала вона, додавши до допису фото посвідчення.

Нагадаємо, Неля Штепа — колишній мер Слов’янська (2010 — 2014 рр.). Вона була заарештована 13 липня 2014 року.

Політикині інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Спершу суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. 

Суд у справі Штепи досі триває.

  • Штепа від початку року анонсувала свою участь у майбутніх місцевих виборах. Так у січні 2020 року Штепа заявила в ефірі слов’янського телеканалу S-plus, що встигне подати свою кандидатуру і її “нікуди не зачинять”.
  • В серпні Штепа повідомила, що очолила слов’янський осередок однієї з політсил.
  • Згідно з даними з відкритих реєстрів, “Партія Миру та Розвитку”, кандидатом від якої є Неля Штепа, донедавна мала назву “Опозиційний блок — Партія Миру та Розвитку”.
  • У червні 2019 року ця політсила разом з партіями “Опозиційний блок”, “Відродження”, “Довіряй Ділам”, “Наші” уклала Меморандум єдності опозиційних сил про спільну участь у парламентських виборах.