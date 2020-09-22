“Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов’янського міського голови від Партії Миру та Розвитку! Нас з Вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов’янськ гідним,гарним і комфортним містом! Тільки вперед!”, — написала вона, додавши до допису фото посвідчення.
Нагадаємо, Неля Штепа — колишній мер Слов’янська (2010 — 2014 рр.). Вона була заарештована 13 липня 2014 року.
Політикині інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
Спершу суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
Суд у справі Штепи досі триває.
- Штепа від початку року анонсувала свою участь у майбутніх місцевих виборах. Так у січні 2020 року Штепа заявила в ефірі слов’янського телеканалу S-plus, що встигне подати свою кандидатуру і її “нікуди не зачинять”.
- В серпні Штепа повідомила, що очолила слов’янський осередок однієї з політсил.
- Згідно з даними з відкритих реєстрів, “Партія Миру та Розвитку”, кандидатом від якої є Неля Штепа, донедавна мала назву “Опозиційний блок — Партія Миру та Розвитку”.
- У червні 2019 року ця політсила разом з партіями “Опозиційний блок”, “Відродження”, “Довіряй Ділам”, “Наші” уклала Меморандум єдності опозиційних сил про спільну участь у парламентських виборах.