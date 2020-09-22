Ексмер Слов'янська Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі, знову балотується на посаду міського голови. Її вже зареєстрували кандидатом.

Про це політикиня повідомила в Facebook.

“Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов’янського міського голови від Партії Миру та Розвитку! Нас з Вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов’янськ гідним,гарним і комфортним містом! Тільки вперед!”, — написала вона, додавши до допису фото посвідчення.

Нагадаємо, Неля Штепа — колишній мер Слов’янська (2010 — 2014 рр.). Вона була заарештована 13 липня 2014 року.

Політикині інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Спершу суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Суд у справі Штепи досі триває.