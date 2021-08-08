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Обвинувачені у справі майданівців Луценка та Вербицького вийшли на свободу

Обвинувачені у викраденні та катуванні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбивстві останнього Іван Новотний та Сергій Мисливий знову на свободі.

Неділя, 8 серпня 2021, 16:00

Про це у Facebook повідомила журналістка Ольга Худецька.

За її даними, судді у справі Луценка і Вербицького “вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний обвинувачених”.

“Обидвоє були в розшуку, і затримані лише у березні 2020. Дива поки що не сталось, обидва вийшли”, – додала журналістка.

Новотного вийшов з СІЗО о 00:01 після спливу строку запобіжного заходу. Водночас Мисливого застали у Печерському суді, оскільки він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів. Наразі суд вирішує чи брати його знов під варту за новою підозрою.

Фото: Facebook/Olga Khudetska

  • 10 березня минулого року слідчі ДБР затримали іншого учасника цієї злочинної групи, котрий підозрюється у викраденні і катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
  • 12 березня слідчі Державного бюро розслідувань спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.

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