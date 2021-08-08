Обвинувачені у справі майданівців Луценка та Вербицького вийшли на свободу

Обвинувачені у викраденні та катуванні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбивстві останнього Іван Новотний та Сергій Мисливий знову на свободі.

Про це у Facebook повідомила журналістка Ольга Худецька.

За її даними, судді у справі Луценка і Вербицького “вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний обвинувачених”.

“Обидвоє були в розшуку, і затримані лише у березні 2020. Дива поки що не сталось, обидва вийшли”, – додала журналістка.

Новотного вийшов з СІЗО о 00:01 після спливу строку запобіжного заходу. Водночас Мисливого застали у Печерському суді, оскільки він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів. Наразі суд вирішує чи брати його знов під варту за новою підозрою.