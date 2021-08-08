Обвинувачені у справі майданівців Луценка та Вербицького вийшли на свободу

Про це у Facebook повідомила журналістка Ольга Худецька.
За її даними, судді у справі Луценка і Вербицького “вирішили сходить дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний обвинувачених”.
“Обидвоє були в розшуку, і затримані лише у березні 2020. Дива поки що не сталось, обидва вийшли”, – додала журналістка.
Новотного вийшов з СІЗО о 00:01 після спливу строку запобіжного заходу. Водночас Мисливого застали у Печерському суді, оскільки він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів. Наразі суд вирішує чи брати його знов під варту за новою підозрою.
- 10 березня минулого року слідчі ДБР затримали іншого учасника цієї злочинної групи, котрий підозрюється у викраденні і катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.
- 12 березня слідчі Державного бюро розслідувань спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.