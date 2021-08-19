Двоє тітушок, причетних до викрадення й катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, опинилися на свободі. Один з них й досі може вільно пересуватися країною.

Про це повідомив журналіст Стас Козлюк у своєму Youtube.

Зокрема, журналіст розповів, що обвинувачені у викраденні та катуванні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбивстві останнього Іван Новотний та Сергій Мисливий вийшли із СІЗО. Один з них досі на свободі.

Козлюк розповів, що у розпал протестів на Майдані тодішня влада розуміла, що силовиків та “Беркуту” замало для того, щоб протидіяти активістам. Тоді й активізували тітушок.

“Курував їх такий собі Олексій Чоботарьов – бізнесмен, пов’язаний з торгівлею спритом, а разом з тим людина, яку небезпідставно пов’язували з тодішнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком. Так от, як встановило слідство, саме ця людина курувала тітушок й інколи купувала певні групи спортсменів, щоб вони протидіяли протестам”, – заявив Козлюк.

19 січня 2014 року кілька груп таких “спортсменів” отримали завдання патрулювати вулиці, шукати активістів й вивозити їх в умовний офіс, що знаходився на Подолі. Однак майданівців виявилося більше. Тому вони чинили спротив й били тітушок. Наймані спортсмени не були готовими до цього.

21 січня 2014 року Новотний та Мисливий викрали активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської лікарні у Києві.

“Возять їх Києвом, завозять у якийсь гараж, катують і викидають десь за межами міста у лісосмузі. Луценку пощастило – він зміг дивом дістатися до людей і, напевно, завдяки цьому, вижив. Вербицького знайдуть мертвим наступного дня”, – розповідає журналіст.

Організатора цього злочину затримали влітку 2017 року. Ним виявився Олександр Волков. Весною цього року він отримав свій вирок – 9 років в’язниці, але, завдяки “закону Савченко”, вже взимку він опиниться на свободі.

Мисливий та Новотний переховувалися до березня 2020 року.

“Цікаво, коли до Мисливого прийшли правоохоронці, він дуже довго переконував, що не знає, хто такий Мисливий і насправді він – Олексій Біліченко. Принаймні, такі документи підробні знайшли у нього прокурори. Він пропонував одному з прокурорів, уявіть, вдати, що він помилився, і що насправді Мисливий – це Біліченко, а в обмін на це Мисливий обіцяв “забути” про гроші, які вилучили під час обшуку”, – додає Козлюк.

Натомість Мисливому пояснили, що це ще один злочин, за який передбачена відповідальність. Тоді він раптово погодився з тим, що він Мисливий та поїхав у суд для обрання запобіжного заходу.

Мисливого та Новотного заарештували на 60 діб. Цей термін закінчився 7 серпня.

Справою спочатку мала займатися колегія суддів у Борисполі. Однак єдину трійку суддів, що могли розглядати цю справу, майже відразу відвели. Тому її передали до Білої Церкви. За цей час розгляд майже не розпочали. Зокрема, судді за пів року навіть не зачитали обвинувальний акт.

“За кілька тижнів до 7 серпня адвокати Мисливого і Новотного вирішують, що їм терміново потрібно змінити підсудність. Справу відправляють у київську апеляцію. Київська апеляція довго крутить пальцем біля скроні, мовляв: “Ми вже розв’язали це питання і закон забороняє вам справу до нас надсилати”. Але, поки справа їхала назад у Білу Церкву, настало 4 серпня. І так якось збіглося, що це період відпусток, всі їдуть на моря. І двоє з трьох суддів колегії, о диво, поїхали відпочивати. Як ви мали здогадатися, засідання, на якому мали продовжити арешт Мисливому і Новотному, просто не відбулося”, – наголосив журналіст.

При цьому, за правилами карантину, це міг зробити навіть один суддя, який залишився. Однак він цього не зробив.

7 серпня підозрювані у справі Вербицького та Луценка вийшли із СІЗО абсолютно законно.

Мисливому пощастило менше, адже його миттєво схопили представники прокуратури й доставили у Печерський суд для обрання міри запобіжного заходу в іншій справі. Як виявилося, він не лише викрадав Луценка та Вербицького, але й організовував тітушок для цього. Це вже інший злочин, за який передбачено кримінальну відповідальність.

Новотний наразі на свободі й може пересуватися країною й навіть перетинати кордон. Козлюк наголошує, що підозрюваний може скористатися практикою своїх “колег” й до наступного судового засідання опинитися, наприклад, у Росії.

“Що буде зі справою Мисливого і Новотного? Важко сказати. Якщо Новотний не з’явиться на наступне судове засідання, то, скоріш за все, справа цих двох тітушок стане мертвою, які й десяток інших справ Майдану, які нині лежать в судах тому, що на це, будьмо чесними, ніхто не звертає уваги. Однією справою більше, однією справою менше… Ніхто й не помітить. Щодо суддів, які це допустили, то вони, навряд чи нестимуть відповідальність. Раніше ж вони за це не відповідали”, – підсумував Козлюк.