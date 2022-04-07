Про це пише американська газета NYT.
Американські сенатори проголосували за заборону імпорту енергоносіїв із РФ. Законопроєкт підтримала більша частина законодавців.
Законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 зі 100 сенаторів. Проти документа наразі ніхто не проголосував.
Окрім цього, обидві палати Конгресу США проголосували за позбавлення РФ її особливого торговельного статусу.
Наразі законопроєкти прямують на підписання президенту США Джо Байдена.
- Нагадаємо, Генеральна асамблея Організації об’єднаних націй проголосувала за припинення участі РФ в Раді ООН з прав людини.
- Європейський парламент висловив обурення з огляду на інформацію про звірства російських збройних сил і вимагає притягнути до відповідальності винних у військових злочинах.
- Стало відомо, що інфляція та санкції спровокували у РФ проблеми виконання військового замовлення. Водночас в російському бюджеті відсутні додаткові кошти.