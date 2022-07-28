У Конгресі США підтримують надання Україні ракет великої дальності ATACMS, які можуть вражати ціль на відстані близько 300 км.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Конгресвумен від Демократичної партії Елісса Слоткін повідомила про закритий брифінг в адміністрації президента США Джо Байдена для представників нижньої палати Конгресу щодо ситуації в Україні.

За її словами, під час брифінгу основною темою стало те, чим США можуть допомогти українцям у найближчі 3-6 тижнів, які будуть вирішальними у повномасштабній російсько-українській війні.

“Українці хочуть їхати на південь і робити операції на півдні. І ми хочемо, щоб вони були якомога успішнішими”, – наголосила Слоткін.

За її словами, у Вашингтоні “твердо почули” слова президента України Володимира Зеленського, що українці хочуть “вдарити Росії по зубах” до початку зими, щоб ЗСУ зайняли краще положення у війні, особливо на півдні.

Слоткін також заявила, що на брифінгу обидві партії Конгресу США підтримали надання Україні ракет далекої дальності ATACMS, які можуть вражати ціль на відстані понад 280 км.

Українці декілька місяців закликали надати США ці ракети, оскільки HIMARS можуть вражати ціль на відстані понад 78 км.

Однак минулого тижня радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що США не передадуть Україні ATACMS, оскільки Білий дім остерігається, що їм можуть використати для завдання ударів на території РФ, що призведе до ескалації війни.