Обирайте речі з леопардовим принтом, як акцент до свого вбрання, адже таким чином, ми закликаємо Німеччину надати танки Leopard для ЗСУ!
Цей леопардовий флешмоб підтримали й українські відомі особистості. Катерина Осадча, Ольга Полякова, Тіна Кароль та відомі блогери поширюють у своїх соцмережах інформацію щодо важливості надання Україні танків Leopard та закликають підтримувати таку ініціативу вдягаючи одяг у леопардовому принті.
Ми впевнені, що цей флешмоб залишиться в історії і багато, хто асоціюватиме леопард з незламністю українського духу, тож підібрали для вас добірку товарів у леопардовому принті.
Дитяча флісова куртка GEORGE Англія – 362,76 грн
Аксесуар KOTON Туреччина – 137,42 грн
Жіноча сорочка STRADIVARIUS Іспанія – 399,98 грн
Дитяча шапка GAP США – 331,90 грн
Жіночий шалик ZARA Туреччина – 844,06 грн
Чоловіча сорочка H&M США – 664,17 грн
Жіноча кофта NEW LOOK Іспанія – 600,15 грн
Чоловіча куртка boohoo Англія – 909,11 грн
Обирай вигідний онлайн-шопінг за кордоном, а myMeest подбає про доставку в Україну! Більше брендів знайдете у каталозі магазинів.
Як скористатися сервісом myMeest