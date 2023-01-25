Обирайте речі з леопардовим принтом, як акцент до свого вбрання, адже таким чином, ми закликаємо Німеччину надати танки Leopard для ЗСУ!

Цей леопардовий флешмоб підтримали й українські відомі особистості. Катерина Осадча, Ольга Полякова, Тіна Кароль та відомі блогери поширюють у своїх соцмережах інформацію щодо важливості надання Україні танків Leopard та закликають підтримувати таку ініціативу вдягаючи одяг у леопардовому принті.

Ми впевнені, що цей флешмоб залишиться в історії і багато, хто асоціюватиме леопард з незламністю українського духу, тож підібрали для вас добірку товарів у леопардовому принті.

Дитяча флісова куртка GEORGE Англія – 362,76 грн

Аксесуар KOTON Туреччина – 137,42 грн

Жіноча сорочка STRADIVARIUS Іспанія – 399,98 грн

Дитяча шапка GAP США – 331,90 грн

Жіночий шалик ZARA Туреччина – 844,06 грн

Чоловіча сорочка H&M США – 664,17 грн

Жіноча кофта NEW LOOK Іспанія – 600,15 грн

Чоловіча куртка boohoo Англія – 909,11 грн

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