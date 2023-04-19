Що станеться, якщо вода у басейні перестане циркулювати? Вже в перші дні вона стане каламутною та почне неприємно пахнути. Це не тільки зіпсує зовнішній вигляд басейну, але й стане причиною захворювань у людей, що купаються. Насос для басейну (https://aquapolis.ua/nasosy.html) – це важлива частина обладнання, що забезпечує циркуляцію та очищення води.

У цій статті ми розглянемо різні види насосів, їх призначення та розповімо, як правильно підібрати потрібну потужність пристрою.

Насоси для протитечій

Насоси для протитечій створюють потік води, спрямований проти руху плавця. Завдяки штучній течії води, плавці можуть плавати на максимальній швидкості на тривалі відстані, залишаючись при цьому на одному місці.

Головне завдання насосів для протитечій – забезпечення спортсменам та любителям плавання умов для тренувань на високому рівні.

Насоси для SPA та гідромасажу

Цей вид насосів створює водні потоки, які масажують тіло та сприяють його розслабленню. Це дозволяє досягати глибокого розслаблення м’язів та покращення кровообігу, що є основою для здоров’я та відмінного самопочуття.

Дренажні насоси

Дренажні насоси застосовуються в побутових та промислових цілях для відкачування води з:

Погребів

Підвалів

Басейнів

Ям

Колодязів

Однією з головних переваг дренажних насосів є їхня висока продуктивність. Пристрої можуть швидко та ефективно видалити великий об’єм води, що робить їх ідеальними для використання під час повеней та інших аварійних ситуацій.

Застосування дренажних насосів запобігає виникненню надмірної вологи та корозії стін, а також пошкодження фундаменту.

Насоси для фільтрації води

Головне завдання насоса для фільтрації – забезпечити циркуляцію води, щоб вона не застоювалася та не забруднювалася. Насос також подає воду у фільтр, де вона очищається від забруднень.

Без справного циркуляційного насоса басейн швидко забруднюється та стає непридатним для використання.

Як обрати потужність насоса для фільтрації?

Підбір потужності фільтраційного насоса залежить від розміру басейну та щоденного часу роботи фільтра.

Мінімальна потужність насоса повинна бути достатньою для повної циркуляції води у басейні за 6–8 годин. Для цього враховуйте швидкість потоку та опір фільтрації. Для точного розрахунку потужності насоса рекомендуємо звернутися до фахівців.

Поради щодо вибору насоса для басейну

Під час вибору насоса для басейну звертайте увагу на якість матеріалів. Найкращі насоси для басейнів виготовляються з нержавіючої сталі та мають високий рівень захисту від води та пилу.

Обирайте насоси від відомих виробників, які гарантують надійність та довговічність обладнання: Emaux, Hayward, Kripsol, Speck, Aquaviva.

Наприклад, фільтраційні насоси Hayward серії PL:

Надійні та довговічні завдяки валу двигуна з нержавіючої сталі

Мають гарантію 2 роки

Можуть встановлюватись на відкритому повітрі

Мають високу продуктивність

Правильно підібраний якісний насос прослужить багато років та створить ідеальні умови для комфортного плавання.