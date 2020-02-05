Під час обшуків в редакції спецпроєкту "Гроші" телеканалу "1+1" правоохоронці вилучили в журналістів 2 системних блоки.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташована редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили в журналістів два системних блоки.

СБУ VS 1+1 Обшуки в офісі 1+1: Співробітники СБУ вилучили два системні блоки+ В СБУ підтвердили зв'язок обшуків на «1+1» з прослуховуваннямhttps://bykvu.com/ua/bukvy/v-sbu-podtverdili-svjaz-obyskov-na-1-1-s-proslushkoj/ Gepostet von Букви am Mittwoch, 5. Februar 2020

Нагадаємо, журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводилися обшуки, пов’язав їх з розслідуванням справи про так звані “плівки Гончарука” — записах, що потрапили в Мережу й були зроблені під час робочої наради прем’єра, порядком денним якого було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.

Зазначені записи, як відомо, поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зняли листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якому вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.