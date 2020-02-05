Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташована редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили в журналістів два системних блоки.
Обшуки в офісі 1+1: Співробітники СБУ вилучили два системні блоки+ В СБУ підтвердили зв'язок обшуків на «1+1» з прослуховуваннямhttps://bykvu.com/ua/bukvy/v-sbu-podtverdili-svjaz-obyskov-na-1-1-s-proslushkoj/
Gepostet von Букви am Mittwoch, 5. Februar 2020
Нагадаємо, журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводилися обшуки, пов’язав їх з розслідуванням справи про так звані “плівки Гончарука” — записах, що потрапили в Мережу й були зроблені під час робочої наради прем’єра, порядком денним якого було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.
Зазначені записи, як відомо, поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зняли листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якому вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- “1+1” пов’язує обшуки, які сьогодні проводить СБУ, з діяльністю програми “Гроші”. Її ведучим був нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Про це йдеться в офіційній заяві 1+1media.
- Однак в Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом.