Під час слідчих дій в редакції спецпроекту "Гроші" телеканалу "1+1" слідчий просто від руки виправив протокол обшуку.

Цей момент зазняв кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”.

Питаннями заповнення протоколу обшуків, збором понятих та підписів займався один і той чоловік. Правоохоронець відмовлявся представитися, незважаючи на численні прохання журналістів.

“А чого це я маю представлятися? Подивіться в Інтернеті”, — сказав він.

Цей правоохоронець передав всім учасникам процесу заповнений протокол для ознайомлення і перевірки. Один з учасників процесу звернув увагу на помилку в протоколі: в документі вказувалося, що він прочитаний вголос, проте цього зроблено не було.

Після правоохоронець просто виправив його, написавши своєю рукою поверх друкованого тексту протоколу, що він був “переданий для прочитання”.