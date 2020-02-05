Цей момент зазняв кореспондент #Букв.
Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками в будівлю по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроекту “Гроші” телеканалу “1+1”.
Питаннями заповнення протоколу обшуків, збором понятих та підписів займався один і той чоловік. Правоохоронець відмовлявся представитися, незважаючи на численні прохання журналістів.
“А чого це я маю представлятися? Подивіться в Інтернеті”, — сказав він.
Цей правоохоронець передав всім учасникам процесу заповнений протокол для ознайомлення і перевірки. Один з учасників процесу звернув увагу на помилку в протоколі: в документі вказувалося, що він прочитаний вголос, проте цього зроблено не було.
Після правоохоронець просто виправив його, написавши своєю рукою поверх друкованого тексту протоколу, що він був “переданий для прочитання”.
Під час обшуків в редакції спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1” правоохоронці вилучили в журналістів 2 системних блоки.
Нагадаємо, журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводилися обшуки, пов’язав їх з розслідуванням справи про так звані “плівки Гончарука” — записах, що потрапили в Мережу й були зроблені під час робочої наради прем’єра, порядком денним якого було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.
Зазначені записи, як відомо, поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зняли листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якому вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
- “1+1” пов’язує обшуки, які сьогодні проводить СБУ, з діяльністю програми “Гроші”. Її ведучим був нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський. Про це йдеться в офіційній заяві 1+1media.
- Однак в Службі безпеки України підтвердили, що обшуки на телеканалі “1+1” пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом.