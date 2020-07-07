Вирішити цю проблему можна, просто встановивши зволожувач повітря в своїй квартирі. На ринку представлено безліч моделей від різних виробників ー досить просто підібрати оптимальний саме для вас.
WetAir MH-280
Відкриває наш ТОП компактна модель від відомого бренду WetAir. Компанія широко відома на українському ринку як виробник якісної і доступної кліматичної техніки. Її зволожувачі не стали винятком. Прилад оптимально підходить для цілорічного використання в:
- квартирах;
- офісах;
- приватних будинках;
- шкільних закладах і т. п.
Пам’ятайте, що середня площа обслуговування ー не більше 35 кв. м.
Стильний корпус стане справжньою окрасою незалежно від напрямку в інтер’єрі. Ультразвукова конструкція рівномірно насичує повітря вологою. Обсягу резервуара майже в 3 літри більш ніж достатньо для декількох годин використання без стороннього втручання. А як тільки вода в резервуарі закінчуватиметься, відповідна інформація відобразиться на екрані. В якості приємного бонусу варто відзначити індикатор кімнатної температури.
Beurer LB 37
Такий зволожувач стане справжньою окрасою будь-якої кімнати, багато в чому завдяки унікальному дизайну у вигляді краплі. Площа обслуговування менша, ніж у попередньої моделі, ー всього 20 кв. м. Але наявність додаткового функціоналу скрашує цей момент.
Управління механічне, відсутня підсвітка кнопки, яка може дратувати і відволікати в темний час доби. Мала потужність споживання енергії дозволяє приладу працювати максимально непомітно. Вам залишається лише насолоджуватися зволоженим повітрям без найменших зусиль з вашого боку.
Як додаткова перевага – можливість використання зволожувача Beurer як аромалампи. Досить залити в окрему ємність кілька крапель ароматичного масла, щоб приємний запах поширився по всій квартирі.
Philips HU4813/10
Компанія Philips доклала максимум зусиль при розробці цього зволожувача. Футуристичний дизайн, лаконічний чорний корпус, комфортне керування – прилад вартий того, щоб звернути на нього увагу. Додатково він не тільки зволожує повітря, але й очищує його.
Оптимально підходить для кімнат до 44 кв. м, що стає помітним протягом декількох хвилин після активації. Автоматичне налаштування режимів, тиха робота, запобігання утворенню нальоту від жорсткої води – переваги приладу говорять самі за себе.
Підібрати оптимальний варіант можливо для кожного – досить визначитися з необхідним функціоналом і виділеним бюджетом.