Пересушене повітря не менш шкідливе для здоров'я дітей і дорослих, ніж надмірно вологе. Воно подразнює слизові оболонки, сприяє ослабленню імунітету, призводить до головного болю.

Вирішити цю проблему можна, просто встановивши зволожувач повітря в своїй квартирі. На ринку представлено безліч моделей від різних виробників ー досить просто підібрати оптимальний саме для вас.

WetAir MH-280

Відкриває наш ТОП компактна модель від відомого бренду WetAir. Компанія широко відома на українському ринку як виробник якісної і доступної кліматичної техніки. Її зволожувачі не стали винятком. Прилад оптимально підходить для цілорічного використання в:

квартирах;

офісах;

приватних будинках;

шкільних закладах і т. п.

Пам’ятайте, що середня площа обслуговування ー не більше 35 кв. м.

Стильний корпус стане справжньою окрасою незалежно від напрямку в інтер’єрі. Ультразвукова конструкція рівномірно насичує повітря вологою. Обсягу резервуара майже в 3 літри більш ніж достатньо для декількох годин використання без стороннього втручання. А як тільки вода в резервуарі закінчуватиметься, відповідна інформація відобразиться на екрані. В якості приємного бонусу варто відзначити індикатор кімнатної температури.

Beurer LB 37

Такий зволожувач стане справжньою окрасою будь-якої кімнати, багато в чому завдяки унікальному дизайну у вигляді краплі. Площа обслуговування менша, ніж у попередньої моделі, ー всього 20 кв. м. Але наявність додаткового функціоналу скрашує цей момент.

Управління механічне, відсутня підсвітка кнопки, яка може дратувати і відволікати в темний час доби. Мала потужність споживання енергії дозволяє приладу працювати максимально непомітно. Вам залишається лише насолоджуватися зволоженим повітрям без найменших зусиль з вашого боку.

Як додаткова перевага – можливість використання зволожувача Beurer як аромалампи. Досить залити в окрему ємність кілька крапель ароматичного масла, щоб приємний запах поширився по всій квартирі.

Philips HU4813/10

Компанія Philips доклала максимум зусиль при розробці цього зволожувача. Футуристичний дизайн, лаконічний чорний корпус, комфортне керування – прилад вартий того, щоб звернути на нього увагу. Додатково він не тільки зволожує повітря, але й очищує його.

Оптимально підходить для кімнат до 44 кв. м, що стає помітним протягом декількох хвилин після активації. Автоматичне налаштування режимів, тиха робота, запобігання утворенню нальоту від жорсткої води – переваги приладу говорять самі за себе.

Підібрати оптимальний варіант можливо для кожного – досить визначитися з необхідним функціоналом і виділеним бюджетом.