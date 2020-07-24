AirPods 2 – стильные, практичные и удобные в применении наушники. Это второе поколение беспроводных гарнитур от компании Apple, которые были представлены весной 2019 года.

Аксессуар продается в компактном кейсе для зарядки, который делает его эксплуатацию еще более комфортной. Он может быть обычным зарядным и беспроводным. Вторая версия дороже, но дает больше свободы в пользовании гаджетом.

Лаконичный и практичный дизайн

Apple AirPods 2 представляют собой наушники, оформленные в виде вкладышей, дополненных излучателями в форме капли. Микрофон спрятан в ножках, выполненных из прочного пластика. Вес каждого устройства 4 грамма.

Защитный кейс для хранения гарнитуры оснащен крышкой, которая легко открывается. В закрытом состоянии футляр удерживает плотная защелка. Можно не волноваться о выпадении наушников. Корпус изготовлен из пластика, а разъем дополняется металлической окантовкой.

Индикатор на кейсе расположен на внешней поверхности. На первой модели наушников он размещался с внутренней стороны. В новом девайсе пользователю легче следить за процессом зарядки.

Комфортное применение

Купить AirPods 2 выбирают те, для кого важен комфортное длительное использование наушников. Хрящевые крепления в конструкции отсутствуют. Изделия не сдавливают и не натирают уши. Надев гарнитуру утром, вы забудете о ней на весь день, настолько они невесомые. При этом не имеет значения анатомическая форма ушей. Модель универсальная.

Музыка с телефона на гарнитуру выводится через Bluetooth 5.0. Обрабатывает полученные данные чипсет Apple H1. Благодаря его внедрению, разработчикам удалось добиться более стабильной связи с сопрягаемыми устройствами. По сравнению с моделью первого поколения задержка при воспроизведении музыки снизилась на 30%.

Модель Apple AirPods 2019 быстро подключается к смартфону, для этого нужно всего лишь:

Открыть крышку – смартфон автоматически идентифицирует аксессуар.

Дайте согласие на подсоединение одним кликом, и наушники активированы.

На подсоединение затрачивается не больше пары секунд. Компания Эпл, как всегда, на высоте – позаботилась о важных мелочах. Впечатляет скорость переключения гарнитуры между разными устройствами. Если владелец смотрит видео на Айфоне и желает досмотреть ролик на Айпад, переключение занимает 3-4 сек. Наушники также можно использовать вместе со смартфонами и планшетами, работающими на ОС Android.

Функциональные возможности

В наушники AirPods 2 производитель установил микрофон, датчик инфракрасного типа и акселерометр.

С помощью акселерометра владелец гарнитуры управляет проигрыванием треков. К примеру, легко постучав пару раз по наушникам, происходит переключение между соседними композициями. Если вы чаще останавливаете музыку или вызываете голосового помощника, на постукивание можно назначить одно из нужных вам действий.

Siri также вызывают, сказав фразу “Привет, Siri”. Вкладыши реагируют на голос и выполняют команды быстро.

Наушники Apple AirPods 2 отличаются компактностью. Звучание ровное, оптимальный вариант для повседневного использования. Преимущество – возможность применения для просмотра видео, ведения телефонных переговоров. Сертифицированный товар отлично подавляет звуки извне, особенно это заметно в шумных местах.

Автономность

Новые AirPods 2 работают от батарей 93 милливатт/ч, отвечающих за 5 часов активной работы в режиме прослушивания музыки. В кейсе установлен аккумулятор на 398 мА/ч. Если футляр с собой, 22 часа функционала наушников гарантированы. Зарядить приборы на 3 часа реально за 15 минут.

Поддерживает кейс в работоспособном состоянии зарядка.

Проводной способ – через разъем Lightning.

Беспроводная зарядка выполнена по стандарту Qi и подходит для версии AirPods with Wireless Charging Case.

При покупке товара лучше уточнить, поддерживает кейс беспроводную зарядку или нет. Этот нюанс напрямую влияет на цену изделия.

Общее впечатление от второго поколения AirPods

Теперь вы знаете характеристики AirPods 2. Устройство легко просто подключить, модель не вызывает дискомфорта в ушах. Голосовой ассистент поможет с выполнением простых задач, достаточно вызвать его, поздоровавшись с Сири.

Вкладыши не бывают сверхмощными. Гарнитура от Эпл подобного типа высокого качества, автономная. Быстрая зарядка поддержит работоспособность устройств в любое время. Аксессуар долговечный и износостойкий, подойдет для самых маленьких ушей, садится идеально.

Средняя цена AirPods 2019 с беспроводным кейсом составляет 5600 грн. Купить оригинальные наушники со скидкой можно в интернет-магазине Цитрус. Компания делает выгодные кешбэки и предлагает оперативную доставку заказа в любой город Украины.