Екологи висловили думку, що оцінки чисельності загиблих при пожежах в Австралії тварин, що з'явилися раніше, можуть бути сильно завищеними.

Про це йдеться в сюжеті проекту BВC Reality Check.

Як повідомлялося раніше, австралійські екологи припускають, що в результати лісових пожеж могли загинути більше 480 мільйонів тварин.

У свою чергу еколог з Йоркського університету (Торонто, Канада) Колін Білл висловив думку, що оцінки його австралійських колег можуть бути перебільшеними. Зокрема, через те, що більша частина птахів, що проживала в згорілих лісах, швидше за все не загинула.

“У тих районах Африки, де я працюю, на моє переконання, дуже мало птахів гине безпосередньо від пожежі. Вони, без сумніву, здатні полетіти від місця пожеж, і це, безумовно, так само в Австралії”, — сказав учений.

У свою чергу Том Олівер, професор прикладної екології з Університету Редінга (Великобританія) зазначив, що точно підрахувати кількість плазунів, які проживали в лісах та могли загинути, не є можливим.

“Оцінок щільності для багатьох видів не існує, тому їх доводилося оцінювати за відомою щільністю інших видів. Для плазунів взагалі немає оцінок щільності окремих видів, це лише оцінка одного дослідження, яке подає цифру 10 особин одного виду на гектар”, — додав Том Олівер.

А його канадський колега наголосив, що також багато плазуни могли вціліти, оскільки живуть в землі.

“Хоча важко знайти оцінки того, наскільки добре рептилії переживають пожежі, в подібних районах Австралії більшість цих плазунів живе в землі. Грунт — дуже хороший теплоізолятор, і плазуни, які риють нори, здатні показувати дуже низьку смертність навіть при сильних пожежах”, — сказав Колін Білл.

Також вчений додав, що не виключено, що хоча кількість загиблих при пожежі тварин може бути не настільки великою, багато з них можуть не вижити в довгостроковій перспективі.

“Звісно ж вкрай малоймовірно, що більшість тварин, які постраждали від пожежі, дійсно загинули, хоча є сумніви щодо того, що вони виживуть в довгостроковій перспективі”, — додав він.