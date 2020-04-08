Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.

“Там сталося щорічні збори представників баптистської церкви. Як стверджують організатори, вони в цьому році ці збори скасували, але так чи інакше на збори з’їхалося кілька сотень людей з різних міст і навіть країн. В цілому кілька сотень людей, які розміщувалися по будинках. Частина з приїжджих знаходиться до сьогоднішнього дня у Першотравенську”, – заявив Олійник.

За його словами, саме Першотравенськ став осередком поширення вірусу по області.